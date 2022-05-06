金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源等人攜陳情書，爭取金寧鄉升格改制。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源等人今天向跨海巡察的監委紀惠容、王幼鈴陳情，建請將「金門縣金寧鄉」改制成「金門縣金寧鎮」並增加組織編制員額，以利鄉政推動和地區發展。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉人口數至今年4月達到3萬3794人，遠比金湖鎮及金沙鎮的人口數多，躍居全縣第2大行政區，鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源今天向跨海巡察的監委紀惠容、王幼鈴陳情，建請將「金門縣金寧鄉」改制成「金門縣金寧鎮」並增加組織編制員額，以利鄉政推動和地區發展。

楊忠俊等人說明，金寧鄉人口數至今年4月份增加到3萬3794人，遠比金湖鎮及金沙鎮的人口數更多，人口增幅也是全縣最快速，自2017年起就已躍居全縣第2大行政區，鄉民一直期望將「金寧鄉」升格為「金寧鎮」。

根據統計，4月份金門縣總人口數14萬0510人，其中金寧鄉人口數3萬3794人（占24.05％）；金城鎮4萬2305人(占30.1％)；金湖鎮3萬0499人(占21.7％)；金沙鎮2萬0631人(占14.68％)；烈嶼鄉1萬2610人(占8.97％)。

楊忠俊鄉長指出，金寧鄉躍居全縣第2大行政區，但受限於《行政機關組織準則》第24條的規定，員額編制依然維持編列25個員額，扣除縣府的政風、主計、人事3員，實際只有22個員額，另統籌分配款也未隨著人口數增加而調整，相對造成本鄉財政負擔和員額工作量不堪負荷，期待中央協助突破困境。

楊忠俊等人強調，金寧轄內有全縣最高學府金門大學，改制升格有助於提升整體競爭力，發展出特色「大學商圈」，另鄉轄的湖下是金門大橋的起點，未來隨著金門大橋的通車，必然成為大、小金門交通樞紐，具備大步發展的潛力和條件，若能配合中央新式身分證換發時程完成升格，更可節省大筆行政經費的支出。

監委紀惠容、王幼鈴以此事牽涉層面廣泛，包括組織架構、員額編制、法規適用和行政執行，將參酌中央相關部會意見，通盤檢討和審慎研議。