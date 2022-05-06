防疫有愛、為愛防疫！台中市長盧秀燕表示，全國6日本土確診新增3萬6168例，台中市本土個案新增1890例，全國新增個案數較昨天增加約2成，本周日是母親節，預期會有很多民眾返家與家人團聚，呼籲大家返家前要先快篩，快篩陰性家人安心。

盧秀燕在防疫記者會表示，台中市居家照護截至今日申請居家照護已進行8576人評估，其中6977人已收案居家照護，967人評估中，632人未符合收案條件。

目前台中市專責病床，從5月3日的352床增加至542床，其量能已增加53％，感謝衛生局同仁努力與各大醫療院所配合

，在專責病床總床數542床中，使用數為234床占43.17％、可使用數為308床占56.83％。

疫情延燒，盧秀燕表示，台中市繼續全力以赴，疫情爆發後，許多地方縣市政府都表達希望再簡化防疫的行政流程，否則相關作業幾乎壓垮基層。

「行政繁複人增再多也不夠用」，盧秀燕說，目前衛生局1000多人全部投入，140線電話被打爆，加上民政系統一天要發放數千包關懷包，第一波調動各局處人員，疫情升高時再授權各局處短期招募人力。

中央流行疫情指揮中心會今天下午預計與地方衛生局開會討論如何再簡化，已有很多地方首長表達，電子圍籬在疫情爆發後的適用性可能愈來愈有問題，台中市府盼中央與地方再想方設法，優化或減少不必要的行政流程。