全球第2大棕櫚油生產國馬來西亞6日表示，目前在全球食用油短缺，以及歐洲地緣政治緊張下，先前蒙受不明的污名化可望趁機洗刷。

可以食用的棕櫚油用途廣泛，泛從製造口紅到麵條都可看到影子。不過，大宗出口國印尼以及馬來西亞，曾因被冠上破壞熱帶雨林，剝削移工擴大產能而被抵制。

為了減少對棕櫚油依賴，不少公司還推出無棕櫚油的產品。至於世界第3大棕櫚油買家歐盟，還排定最晚到2030年之前，逐步淘汰以棕櫚油為主的生質再生能源。

不過，2月底俄烏戰爭之後，全球食用油大缺之下，從2018年開始就大張旗幟要禁用亞洲棕櫚油的英國連鎖超市Iceland，現在也不得不把這種可以吃的油品重新上架。

大馬政府乘勝追擊，希望在這個非常時代，能將以前的危機變成未來的轉機。棕櫚油之前被貼的負面標籤，現在也可讓世人知道這種食用油的營養價值。同時，全球食用油售價在2022上半年，應該都不會走跌。

馬來西亞政府也預估，歐盟短期急需之下，葵花油以及大豆沙拉油供應都可能吃緊。另外，歐盟植物油團體FEDIOL日前也指出，印尼禁止棕櫚油出口並不意外，因為印尼已經有足夠的存量。

占全球棕櫚油產量高達85%的馬來西亞以及印尼認為，歐盟限制棕櫚油生質再生能源是一種歧視性的決定，所以已向世貿組織WTO申訴。