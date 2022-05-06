疫情升溫，新北市學生居隔單原先需透過學校整理相關名冊，再送到衛生局發放，過程相對耗時。新北市教育局長張明文今在新北市議會表示，新北市5日已改由學校直接發送居隔單，不用經過衛生所等衛生機關，效率提升許多，預計1、2天內就能發出。

市議員王威元質詢，雖然校園改為發放，但擔憂教職員是否工作量過大，教育局是否可以研議發放津貼給予教師。對此，張明文表示，各學校可依照現行情況給予斟酌，經費將由校內預算優先支應，教育局再去籌措。

另外，市議員陳明義、張志豪也提及，希望給予陪伴學生居隔的家屬至少1劑快篩，並考量轄內補教業者狀況，比照台南作法，讓補教業者可以做大量採購。對此，張明文表示，老師、學生只要有居隔通知就會發放2劑快篩試劑，雖然現在市府已追加採購50萬劑，但到貨速度非常慢。

張明文說，新北學校每日需消耗2萬至2.5萬快篩試劑，局端每天都有庫存提供給學校，截至目前為止，至少用了20萬劑，需求非常大。快篩試劑採購是整個國家政策問題，自費快篩試劑普及後，問題都能解決，但會持續跟中央反映。