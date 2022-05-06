台灣精銳6日宣布，9日興櫃轉上市掛牌，每股承銷價訂為200元。台灣精銳董事長張重興表示，全球爆發Covid-19疫情以來，競爭對手生產受影響，台灣精銳增加新客戶及提升市占率，今年營收成長動能主要來自減速機。

張重興強調，台灣精銳1月幫員工加薪6％，但透過提升生產效率，下半年毛利率仍可維持近50％。已經告知經銷商下半年計畫調漲報價3％～4％，明年還會再度調漲報價3％～4％。

台灣精銳1987年成立，生產製造塑膠射出成型專用機械手臂起家，有鑑於當時減速機大廠WITTENSTEIN的減速機品質好、價格高，但售後服務慢，台灣精銳董事長張重興決定投入伺服馬達用高精度行星式減速機研發，花了五年完成產品開發，減速機是生產半導體、光電及電動車產業所需自動化設備的重要關鍵零組件。

台灣精銳目前生產行星式減速機、齒輪齒排等被動元件產品，以及機器手臂，主要應用在自動化設備、工具機及物流等領域，客戶涵蓋半導體、面板、生醫、汽車及工具機等產業。

台灣精銳總經理郭崇哲說，根據TrendForce研究報告顯示，全球企業以自動化設備及機器人取代傳統人力的智慧製造聲浪已逐漸在產業發酵，預估2025年全球智慧製造市場規模高達5,400億美元，年複合成長率為15.35％。

依據GRAND VIEW RESEARCH研究報告顯示，在全球精密減速機市場長期呈現持續成長下，預計2028年將達47億美元，2020～2028年平均複合年增長率為8.9％。其中，亞太地區是全球主要製造業之生產重地，將成為精密型減速機增長最快的區域市場。

台灣精銳自豪是全球唯二同時具備減速機、齒輪齒排等產品量產能力的廠商，2020年在全球行星式減速機市佔率從2019年4.25％倍增至10.3％。2021年營收32.91億元，年增15.8％，稅後淨利8.62億元，年成長25.14％，EPS達11.83元，營收、獲利雙雙創近3年新高。其中2021年行星式減速機營收佔比達77.74％、齒排7.86％、客房及餐飲服務10.49％、其他（機械手臂、宴會場地出租）3.91％。

台灣精銳今年第一季營收8.61億元，年增幅10.45％，認列匯兌收益，創單季新高，EPS從去年同期2.73元跳增至5.03元。主要受惠各工業國家延續2021年下半年疫情逐步解封後的復甦態勢，2022持續呈現高度成長，尤其半導體、生技醫療及自動化設備等產業需求強勁，又以美國、歐洲、韓國等地市場成長更為明顯。

法人預估，台灣精銳今年營收二位數成長，獲利也會看漲。