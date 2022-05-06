後天5月8日母親節適逢星期日，為了讓同仁們能感受到感恩母親節的溫馨情感，高市警局局長黃明昭特地提前於今(6)日向局內197位女性同仁致贈康乃馨花束及向新手媽媽們致送「母親節感恩禮包」，以感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞付出，並表達祝賀母親佳節愉悅之意。

高市警局溫馨母親節，局長黃明昭親贈花束感謝女性同仁辛勞。(高雄市警局提供)

黃明昭表示，母親在家庭中總是扮演著最重要的角色，不僅默默付出，更是無私奉獻，而母愛更是像陽光、大海一樣，總是令人感到溫暖、深情而遼闊。在這個感恩的日子裡，特向辛苦偉大的女性同仁們獻上康乃馨鮮花與最誠摯的祝福，以表達由衷的尊敬與感謝。

而「母親節感恩禮包」是為讓女性同仁在步入人生另一階段 ─ 迎接新生命，並在人生中增加「母親」這個角色時，能充分且容易地了解與自己相關的福利措施與權益資訊。另為了讓女性同仁有更溫馨友善的哺(集)乳環境，本局已於母親節前夕另覓獨立空間設置哺(集)乳室並改善相關設備。

黃明昭也藉由致贈康乃馨活動，除表彰女性同仁對家庭及職場的貢獻外，也期勉母親們在照顧家庭的同時，也要養好身體、顧好免疫力，最後更期勉所有同仁能夠多多體恤母親角色的辛勞，共同營造健康美滿的幸福人生。