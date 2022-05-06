彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣確診又攀新高峰，共448例。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

圖說成人BNT將於５月中旬抵台。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣停班狀況。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，國內新增3萬6168例本土確診、彰化縣也再攀新高峰，共448例，其中7成無症狀，2成5輕症，彰化縣共148班停課，未來確診還會往上升，中央策略已公布要調整，5月12日起，快篩陽性就是確診，彰化縣衛生局正積極與中央研商相關流程，確定會盡速公布。。

彰化縣長王惠美表示，高、國中和小學共停班118班，幼兒園26班，補習班共7班停課。疫情攀升迅速，近日兒童確診數也不斷增加，因12歲以下兒童確診無抗病毒藥物可使用，目前已有50餘名孩童服用「清冠一號」治療中，彰化縣防疫再超前部屬，為維持醫療量能，藉由中醫「清冠一號」中藥配方，盼治癒相關病人，減緩醫療量能。診所遠端視訊診療24小時開放，並準備「清冠一號」1000份孩童的劑量，要提供給彰化縣的確診兒童來使用，並再次提醒，「清冠一號」屬於寒性中藥組合劑，千萬不要拿「清冠一號」吃保養顧身體。

王惠美表示，急診室的量能一直再增加，5月3日起到醫院，必須快篩陽性，才會進行PCR，目前彰化縣有 11家居家照護團隊，接到電話不要不理睬，不是詐騙集團，但縣內多達兩千多位確診者，量能太大，分攤給基層診所，共52家80位醫師，不是誤認是詐騙集團。

葉彥伯表示，個案一直上升，減災策略，要讓急診回歸急診醫療的角色，一般醫療回歸常規醫療。慢慢也出現一些老人個案，重症的處理要強化，沒有症狀不要快篩，因為會自行痊癒，家戶是重要對象，同住者還是要作疫調，都會發快篩。

葉彥伯表示，疫調匡列和醫療分流，65歲以上或兩歲以下，直接由醫院照護團隊進行評估，一般不是高風險個案，轉進基層診所。65歲以上只有兩成使用抗病毒藥用，目前抗病毒藥物已到位，務必趕快治療，減少重症的機會。

為了確保診所、社區藥局醫師及醫療人員等量能，葉彥伯再次強調，提供居家照護、居家隔離、居家檢疫，以及呼吸道症狀者診療服務，當門診看診病人被通報為確診個案，只要依規定執行個人防護及感控且已完成3劑疫苗者，不需匡列居家隔離。