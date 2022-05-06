韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）無論在音樂和時尚領域，都有非同小可的影響力，不久前團體才迎來退伍後的第一次回歸，近日又被邀請出席香奈兒大秀，機場穿搭再度引起熱議；不過，一些眼尖網友注意到，GD揹的包包上有一個大大的「J」字母，直接被視為隔空放閃緋聞女友師妹Jennie，兩人交往消息再度成為話題。

GD才跟著團體回歸樂壇，3日驚喜現身韓國仁川機場準備飛往摩納哥，受到香奈兒邀請參與2022/23 Cruise度假系列大秀，而GD的時尚感一直以來都是韓國演藝圈數一數二的，每每有新造型都會掀起民眾模仿；GD在機場身上一系列香奈兒單品，誠意十足外，搭上他自創品牌的帽子，不愧被封潮流之神。

眼尖網友注意到，GD揹的包包上有一個大大的「J」字母，直接被視為隔空放閃緋聞女友師妹Jennie，兩人交往消息再度成為話題。(圖/ 摘自微博)

先前GD被爆出和師妹BLACKPINK的Jennie交往，僅以私生活為由不做任何回應，卻普遍被粉絲認為沒否認就是默認，因此很關注兩人互動；這次GD現身機場時揹的香奈兒包包，上頭居然有一個大大的「J」字母，毫不掩飾，就被指出是隔空放閃，感情生活再度浮上檯面，成為網友們熱議的話題。

GD出道多年，也和不少知名女星傳過緋聞，像是After School前成員李珠妍、日本女星水原希子、小松菜奈等，去年2月被爆出早已和師妹Jennie交往1年，震驚韓國演藝圈。