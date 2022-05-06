有清爽檸檬風味的「雪碧Sprite」，今年初夏時分再推出全新「雪碧」無糖（Sprite ZERO SUGAR），帶來酷爽無比的全新體驗。全新「雪碧」無糖不僅維持好喝的清爽檸檬風味，而無糖、無熱量的產品訴求，則讓追求健康生活的消費者有更多飲品選擇。

為讓消費者可以更好地體驗全新「雪碧」無糖的酷爽滋味，自5月6日起至6月5日，全新「雪碧」無糖插旗台北潮流指標地西門町，於捷運6號出口設置「雪碧」無糖大型瓶身，邀請消費者前往進行酷爽大挑戰、免費試飲全新登場的「雪碧」無糖，抵抗炎熱夏天。

慶祝全新「雪碧」無糖上市並回饋廣大熱愛「雪碧」的消費者，「雪碧」於今夏舉辦《2022喝「雪碧」開蓋享酷爽好禮》活動，即日起至7月26日期間，凡購買任一瓶「雪碧」全系列活動限定版包裝產品，至「雪碧」LINE官方帳號輸入序號，立即抽「雪碧」限量酷爽好禮，包括JBL PULSE 4 360度炫彩防水藍牙喇叭、Beats Studio Buds真無線降噪入耳式耳機以及「雪碧」相關贈品，多項潮酷單品將陪伴消費者以最有型的姿態酷爽迎接夏天，贈品數量有限，換完為止。