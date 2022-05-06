行政院核定「移工留才久用方案」，勞動部已完成相關法規修正，並指定自今年4月30日起實施。在臺工作滿6年以上移工或取得我國副學士學位以上僑外生，符合薪資與技術條件規定標準，可由雇主申請聘僱從事中階技術工作。不過，無黨籍立委趙正宇質疑，華語文測試場次不足，導致有許多移工無法參加測驗，恐導致無法續留台灣，請教育部協調加開華語文測驗場次。

趙正宇指出，「移工留才久用方案」上路幫助到許多移工及企業，但是其中機構看護及家庭看護，須通過華語文口語測驗入門基礎級以上的測驗，但今年度口語入門基礎級的測驗時間僅有5月跟11月共兩場次，其中5月為加開場次，開放報名當日即額滿。

趙正宇說，因為疫情關係，很多家庭和機構都陷入找不到看護移工的困境，原本希望可以透過「移工留才久用方案」舒緩此情事，卻因為報名不到華語文測驗，讓政府的美意大打折扣。

趙正宇表示，這些看護移工是維持國家社福政策的支柱，所以特別向教育部協調華測會加開華語文測驗的場次，也請勞動部協助調查有需求的移工數量，希望政府能正視此一問題，盡速回應國人及移工的懇求。