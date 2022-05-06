受疫情反覆、市場信心尚未恢復等因素影響，今年前4個月，大陸房地產企業銷售業績同比大幅下滑。銷售排前100大中國房企今年以來銷售額較去年同期大幅下滑50.2%，大陸100大城市商品住宅銷售也較去年同期下降4成多。

據《中新社》報導，中國指數研究院企業事業部研究主管王琳在5日舉辦的一場月度房地產市場形勢分析會上表示，今年前4個月，銷售額排名前100位的中國房企銷售額均值為212.2億元(人民幣，下同)，同比下降50.2%。同期，百強房企權益銷售額均值為155.2億元，權益銷售面積均值為109.1萬平方米，同比分別下降50.7%和51.5%。

據該機構統計，今年前4個月中國大陸重點100城新建商品住宅成交活躍度仍不足，成交規模居歷史同期較低位，同比下降超4成。受此影響，房企業績規模明顯縮水。

今年1-4月份，銷售額超千億元的大陸房企僅3家，較去年同期減少6家；超百億元的房企57家，較去年同期減少46家。

報導說，業績減少的同時，房企拿地熱情也受到影響。據中國指數研究院統計，2022年4月，50家代表房企拿地總額同比下降59.4%。2022年4月，杭州、成都等多城市集中推地，但房企拿地熱情不高，房企拿地投資力度並未出現太大回升。

報導指出，為防範化解房地產市場風險，大陸官方鼓勵機構有序開展房企併購貸款，多家房地產企業獲取併購融資。4月份，保利發展、信達等房地產企業發行房地產併購主題債券；新希望地產、陝建地產集團與銀行簽署併購融資戰略合作協議。業內認為，房企併購紓困有望加速。