俗話說一樣米養百樣人，有人很有原則，說一不二；但也有人像牆頭草一樣，只要有一絲風吹草動，就容易見風轉舵。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座經常被別人的三言兩語所左右，沒有自己的立場。

▍TOP 4：射手座

射手座天資聰穎、生存能力強，不會刻意在別人面前強出頭，喜歡保持中庸的態度，不輕易與人交惡，需要做抉擇時也會下意識服從多數，不希望跟多數人產生對立。正因為這樣「隨和」的性格，讓射手座躲過許多麻煩事，但也因為這樣導致交不到真心的朋友。

▍TOP 3：獅子座

獅子座雖然強勢霸道又愛面子，但其實做事情很沒有主見，總是猶豫不定、愛糾結，耳根子軟的他們只要一聽到其他有趣的想法，就會將之前決定的事情拋諸腦後，最終變得模棱兩可，牆頭草的行徑讓旁人十分無所適從。

▍TOP 2：雙子座

雙子座的牆頭草性格在婚姻中很吃香，因為他們會兩面討好，並且能成功安撫住兩邊的情緒，將他們哄得服服貼貼的，也因為如此，雙子座的另一半和家人之間多半都能相處融洽，很少一言不和就出現劍拔弩張的情況發生。

▍TOP 1：天秤座

天秤座看似成熟穩重，但其實跟他們混熟後就會發現，他們既沒有原則也沒有主見，會順從比較強勢的人，別人說什麼就會隨聲附和、趨炎附勢，是典型的牆頭草性格，只要誰對自己有利就會和誰站在同一陣線，因此容易招來不滿。