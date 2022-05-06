向來以超CP值電信資費的台灣之星，由於已經和台灣大(3045)宣布「台台併」，市場也憂心低價吃到飽恐走入歷史，台灣之星宣布，推出類似過往「雙11」的限時下殺資費，此檔同時也將是今年與台灣大合併前的最後一檔優惠，5G只要599吃到飽、4G也只要299元；另外，考量近期因疫情升溫所衍伸的特殊申辦需求，還貼心提供「專人電話聯繫申辦」服務。

台灣之星表示，在二大電信業者先後宣布「台台併」、「遠亞併」之後，觀察到許多消費者憂心電信業者間合併後將不再有低價吃到飽可以選擇、甚至資費優惠也會逐漸縮水；加上近年受疫情影響讓居家辦公/學習成為常態，上網吃到飽的使用需求仍不斷成長，故祭出今年與台灣大合併前的最後一檔優惠。

台灣之星本次方案內容為即日起至5月15日止，申辦單辦門號5G月租599元，即享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送100分鐘；申辦單辦門號4G月租299元，可享4G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送30分鐘。此外，台灣之星在去年底已正式宣布與台灣大完成合併契約簽署、攜手共組5G台灣隊，只要現在成為台灣之星用戶，未來合併後都可直接享有5G台灣隊4大優勢，包含5G黃金頻段3.5GHz(100MHz)，3.5GHz頻段是現行提供5G服務的最主要頻段，3.5GHz總頻寬數不過才270MHz，合併後，台灣大加台灣之星於3.5GHz共持有100MHz，整體網路涵蓋也將大幅提升，還可享有近1000萬用戶的網內互打通話優惠。