台灣證券交易所周五公告，感測元件廠台亞(2340)(原名光磊)調整產業類別，將於111年6月1日起，台亞由「光電業」改為「半導體業」，正式向市場宣告擺脫LED產業，往感測半導體大廠的方向前進。

台亞在2020年受到市場派惡意襲擊之後，彷彿就像沉睡的巨人被喚醒，由日本日亞化學常務取締役戴圳家主導整個舊光磊的華麗轉型可謂之相當成功，不僅成功擊退市場派的惡意侵略、更使營收與股價雙雙創下21年來的新高，進一步大刀闊斧斬除寄倉銷售的業務陋習，調整公司內部人員素質進行改革，另在市場上採取積極創新的投資策略，大幅投資整合上下游產業，其中包括投資自動化整合檢測大廠灝天光電(NST)、陸續收購數筆土地規畫擴廠，設立積亞半導體(PASC)前進第三代化合物半導體產業、更在今年加碼投資星寶國際(6130)企圖將原有光磊顯示與藥用植物照明產品推向新興的東南亞市場等等動作，終於在周五證交所公告調整產業類別為半導體產業後，完成第一階段的里程碑。

台亞發言人戴菁甫表示展望未來台亞在技術、人才與資金各方面都有日亞化的支援之下，勢必讓台亞持續打破原有的格局，持續提升營運表現。雖然公司面對國際市場快速變化與俄烏戰爭對原物料的短缺與漲價衝擊，以及大陸市場因疫情封鎖而導致出貨影響，公司將持續加強與整合集團內各子公司的營運與績效，惟目前中長線營運展望正向，預估在傳統旺季的下半年將有不俗的業績表現。

市場法人認為，該公司2021年的業績與獲利表現不凡，以台亞數十年來年年賺錢年年發股利的政策底下，預估可望發放2~3元的股利，以周五市場價格約42元估算，其殖利率應該於5~7%之間，再加上產業類別調整所帶來的本益比改變，將有助於其股價的提升。