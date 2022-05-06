勞工在尚未收到書面居家隔離通知書，可以用衛生局通知簡訊請假嗎？台中市勞工局長張大春說，防疫隔離假並無規定請假所需格式，雇主應給予「防疫隔離假」。（摘自盧秀燕臉書直播／盧金足台中傳真）

新冠肺炎確診人數有增無減，勞工關切尚未收到書面居家隔離通知書時，可以用衛生局通知簡訊請假嗎？台中市府勞工局長張大春6日在防疫記者會表示，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，防疫隔離假並無規定請假所需要的格式，雇主應給予「防疫隔離假」。

張大春表示，勞工請假規則第10條規定，勞工申請防疫隔離假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數，但遇有急病或緊急事故，能委託他人代辦，辦理請假手續時，雇主可要求勞工提出有關證明文件。

但雇主針對勞工請假不可視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不可扣發全勤獎金、解雇或為其他不利的處分。

針對勞工在尚未收到書面居家隔離通知書，可以用衛生局通知簡訊請假嗎？張大春說，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，對於防疫隔離假並無規定請假所需格式，勞雇雙方可依勞工請假規則第10條規定及公司請假程序辦理請假手續。

如勞工在尚未收到書面居家隔離通知書，可以先用衛生局通知簡訊請假，雇主應給予「防疫隔離假」。

張大春指出，家屬為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假者也比照辦理，如違反規定，可處5萬元以上100萬元以下罰鍰。