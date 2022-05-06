快篩之亂，不僅民眾排隊買快篩，連衛生所人員也為領取分送快篩所苦，（謝明俊攝）

中央系統大當機，嚴重影響確診者出院後追蹤。（謝明俊攝）

國內疫情快速翻升，中央流行疫情指揮中心指引每日一變，苗栗基層公衛人員形容「計畫根本追不上變化」無所適從，尤其最近的快篩之亂，衛生所人員除了要每天領用快篩，還得發送至居隔民眾手上，中央居隔管制系統經常大當機，拿到資料往往是3天後，最令人不可思議的是，中央為了維持醫療量能充足假象，還要求醫療院所控制病床，嚴重排擠其它病人醫療權益。

據基層公衛人員指出，中央為防被抨擊未能提前布署，為了營造醫療量能仍然足夠的假象，特別指示各地負責新冠收治醫院，務必管控新冠收治病床數目，不允許有其它疾病患者占用，地方衛生所人員經常接到其它疾病民眾家屬要求安排病床，衛生人員只能私下忙於協調醫院收治，嚴重排擠其它病患就醫權益。

由於中央接觸者健康追蹤管理系統經常當機，苗栗縣基層衛生所人員往往接到中央核定下來的居隔者名單，往往已遲了2至3天，由於居隔時間計算須以衛生所人員親自送達居隔單開始起算，常常會引發民眾抱怨，甚至是口角衝突，也嚴重影響遭居隔者工作請假及保險等事宜權益。

基層公衛人員表示，追蹤管理系統嚴重延遲，也影響了確診者出院後追蹤，以及居隔者解隔離追蹤等後續工作執行，衛生所人員往往要每天親自前往醫院索要資料更新，嚴重影響作業效益。

由於目前實聯制已經廢除不用，因此基層公衛人員在進行疫調匡列工作時，只能依賴衛生所人員逐一電訪確診者，清查匡列居隔名單，往往要花費大量時間人力，部分確診數目較多的鄉鎮市，往往都加班到深夜才能完工，讓基層公衛人員嚴重超時加班，長期下來體力精神已難以負擔，主管人員見之深為不忍，但也只能勉勵大家為公忘私。

近日引發社會眾怒的快篩之亂，更是讓基層衛生所人員怨言不斷，目前針對居隔，政府須發送免費快篩給居隔者，由於中央全面管控快篩，數量也不足，使得各地衛生所人員每天都須前往衛生局領取快篩，取得快篩後，必須親送居隔者住處，由於衛生所人力有限，因此，必須請公所民政系統協助送達，但時效上往往會延遲一天，如果可能，居隔者家屬可以外出親往衛生所領取，衛生所才會請家屬代領。