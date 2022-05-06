疫情高峰下，因應國中教育會考將於5月21日、22日登場，為減少國三生在校園及補習班上課的染疫風險，台南市長黃偉哲今天宣布5月14日至20日，全市公私立國三課程全部改採線上遠距教學，同時要求轄內各補習班同步將國三班課程改為線上授課，教育局將加派人員到班稽查，如違規經查證屬實者，將依法重罰。

黃偉哲指出，依中央流行疫情指揮中心推估，疫情高峰期可能落在會考期間，為減輕國三生及家長壓力，教育局經徵詢校長、教師、家長團體及防疫專家意見後，昨日提案經市府一級防疫指揮中心通過決議，5月14至20日全面暫停國三學生到校實體課程，改採在家線上遠距教學。

教育局長鄭新輝表示，為考量個別學生或有到校需求，因此，改採遠距教學期間，如有學生仍需到校學習，學校仍會提供基本照顧，如學習空間及營養午餐等。針對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助，各班導師每日會持續關懷學生的學習和健康狀況，萬一有學生確診或居家隔離，也請家長主動通報學校，以利安排會考試務工作。

此外，為避免補習班群聚風險，也同步要求補習班業者配合將國三課程改採遠距教學，且不得增設國三實體課程，5月14日起，教育局會加強補習班防疫稽查，如違反規定，經查證屬實者，將依法重罰。