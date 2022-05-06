旅遊業者鳳凰(5706)董事會通過2022年首季財報，雖然本業受疫情影響持續虧損，但在業外資金運用的投資收益挹注下，整體營運仍維持獲利，歸屬母公司稅後淨利382.4萬元、每股盈餘（EPS）0.06元。

鳳凰2022年首季合併營收0.22億元，季減28.85％、年減10.06％，為近18年半低點。但在費用控管得宜下，營業虧損0.14億元，虧損幅度季減27.95％、年減2.53％，為近2年來次佳水準。

不過，鳳凰首季業外收益0.22億元，季減約28％、年減70.8％，使歸屬母公司稅後淨利382.4萬元，季減達54.99％、年減達93.37％，每股盈餘0.06元，雖低於去年第四季0.13元及同期0.87元，仍維持獲利表現。

鳳凰表示，疫情持續影響使首季營收下滑、本業持續虧損，在業外資金運用的投資收益挹注下，整體營運勉強維持獲利。其中，獲利較去年同期顯著下滑，主因去年同期處分不動產認列相關收益，墊高比較基期所致。

展望後市，雖然4月以來國內疫情升溫，確診人數持續攀高，但絕大部分為輕症或無症狀感染，國內或境外移入居隔期亦逐漸縮短，政策朝向與病毒共存及國境解封方向發展，以與全球主要國家同步接軌。

鳳凰表示，公司除持續經營國旅市場、多角化發展外，亦積極為國境開放相關資源盤點、產品規畫、人力整補等做最好準備，期盼邊境解封、國境重新開放後迎接旅遊市場復甦商機，帶動整體營運重返正軌。