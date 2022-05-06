宜蘭縣今天（6日）新增確診數達686人，累計4961人染疫，學生新增確診人數有134人，已經連續3天破百，宜蘭縣衛生局表示，金六結營區有數10位新兵入營快篩陽性，軍方回應都已安排離開營區，宜蘭監獄因外役監受刑人在工廠染疫，造成22人染疫，其中有3人是隨母入監照顧的幼童。

宜蘭縣今天新增1名死亡個案，是80多歲有高血壓、糖尿病、中風等病史，並未接種疫苗，平日由女兒照顧，該案4月28日身體出現不適症狀，經送醫後5月1日因為呼吸衰竭過世。

校園新增確診學生有134人，教職員工11人，累計受影響學校達175校，792名學生及55名教職員確診。

宜蘭縣衛生局表示，新兵入營前都會安排快篩，金六結確實有數十位新兵快篩陽性，大部分都來自外縣市，軍方已安排離開營區、返家後續休息。

宜蘭監獄則有女子外役監受刑人到工廠服務，因工廠有人確診，造成受刑人染疫，累計22人確診，3名是幼童，染疫的幼童已送往醫院治療。