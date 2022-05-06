國內廚衛電龍頭品牌-台灣櫻花（9911）今（6）日董事會通過2021年度盈餘分派案與2022年Q1財報。在2021年獲利每股4.62元創歷史新高下，櫻花配息持續加碼，每股配發股息3.6元，較去年增配12.5％，配息率逼近八成，以今日收盤價61.7元來估算，現金殖利率達5.8％。

櫻花今年Q1合併營收20.92億元，年增8.9％，稅後淨利3.03億元，年增3.6％，EPS達1.39元，營收及獲利均創下歷年同期新高。

櫻花表示，受惠房市買氣熱絡，帶動櫻花整體廚房及廚電配備Q1業績分別成長26％及9％。而近幾年佈局的三項新事業，包括淨水產品、家居事業、櫻花越南子公司，Q1均挹注營收成長。如淨水產品業績成長58％、家居事業業績成長113％，去年7月開始併入的越南子公司，則挹注1.8％占比的營收貢獻。

然而受到原物料持續高漲影響，櫻花Q1毛利率35.6％，去減2.9％，但仍較去年Q4毛利率32.3％增加3.3％。櫻花表示，廚衛電產品及廚具已分別於去年4~5月、7月進行過第一波調漲，調漲幅度約2％至5％，相較成本上漲幅度未完全對應，致Q1毛利率受影響，故今年4~5月已先就廚衛電產品進行第二波調漲，調漲幅度約3％至6％；而廚具的部分則尚在觀望中，不排除下半年進行第二波調漲。

而轉投資事業櫻花中國的部分，近幾年在通路調整及固定費用控管下，Q1獲利明顯提升，挹注櫻花Q1業外轉投資收益大幅成長。不過，今年大陸疫情爆發，三月中開始各地陸續有封控管制情形，影響整體廚衛電市場需求下滑，櫻花中國生產及物流也受到部分影響。

目前櫻花中國昆山廠已於五月逐步復工，生產及銷售將逐步恢復正常，且預期下半年在疫情逐漸緩解下，市場消費需求將有機會反彈，櫻花中國2022年全年獲利續成長仍可期。

櫻花以「美好居家生活的創造者」為願景，持續創新開發解決消費者痛點的產品，如近年推出的四季溫渦輪增壓熱水器、渦輪變頻AI風控除油煙機等，均深受消費者青睞，也進而推升中高階產品銷售佔比。

今年五月，櫻花更以業界首創「熱水器×淨氯×阻垢」的專利複合技術，在募資平台首發推出「美膚沐浴熱水器」，除了保留四季溫的精準控溫功能，更以獨家的淨氯抑垢濾心，搭配超微米氣泡蓮蓬頭，讓沐浴成為美好享受，預期六月正式上市後，將成為新星熱賣產品。

法人預估，櫻花今年在整體廚房建案出貨預期大幅成長、廚衛電產品第二波漲價、中高階廚衛電佔比持續拉升，及水產品、家居事業、越南子公司持續加大營收挹注下，2022年全年營收預估可成長6至8％，毛利率雖預期小幅下降，但在營收擴大下，毛利額仍將持續增長，加上業外轉投資的櫻花中國，預期持續增長獲利貢獻，櫻花今年整體營運持續看俏。