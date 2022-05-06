櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 16:322022/05/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日表示，預計於5月11日審議宏碁資訊（6811）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊主要是提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰證券，申請時資本額3億6,449萬元。宏碁資訊110年營業收入為62億367千元，稅後淨利為2億8,379萬元，每股盈餘為7.72元。 程曦資訊整合公司 申請登錄興櫃戰略新板 《興櫃股》宏碁資訊首季營運寫3高 #大量 #宏碁資訊 #櫃買中心 #上櫃案 #軟體服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永利聯合5／5起變更交易方法 採分盤交易 09:442022/05/04 財經 長聖股票5/6起得為融資券 18:222022/05/05 財經 上市櫃獲利增7成 台積電賺錢投資雙冠王 04:102022/05/06 財經焦點 櫃買業績發表會 下周起跑 04:102022/05/05 證券．權證 永續債流通檔數 創新高 04:102022/05/05 證券．權證 歐普羅5月20日起終止興櫃買賣 17:422022/05/05 財經 台大最熱門通識課！法醫教授開班「鑑識科學」：30年能避免一次錯判就值得了 12:002022/04/30 財經 金麗科股票5/6起得為融資券 18:222022/05/05 財經 志聖工業落實ESG 日誌本回收減廢護林 16:232022/05/05 財經 三星推出高效能、極耐用雙強儲存裝置陣容 20:122022/05/04 財經 防疫保單已危及救命機會 醫界籲儘速四方對話 20:332022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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