搶攻端午送禮商機，「TOKYO BANANA 東京香蕉」除超人氣定番款「經典原味蛋糕」8入禮盒外，加碼引進品牌非蛋糕類「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」禮盒。此外，年銷五千萬片的「Sugar Butter Sand Tree」，也推出經典不敗「白巧克力夾心脆餅」禮盒。5月4日至5月18日將於新光三越2022端午節禮品手冊獨家限定預購販售，並於5月17日至5月26日開放取貨，在台即能輕鬆品嚐到正宗日本空運直送、風靡全球的絕品美味。

風靡全球日本伴手禮「TOKYO BANANA 東京香蕉」在產品花紋、口味、包裝各方面獨具匠心，其中熱銷不敗的「經典原味蛋糕」使用新鮮香蕉製成香濃滑順卡士達內餡，並利用蒸烤工法打造蓬鬆軟綿的蛋糕將其包覆，標誌性的香蕉造型更是獨一無二的品牌形象。

除了許多甜點控熟悉的經典蛋糕系列產品，「TOKYO BANANA 東京香蕉」旗下「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」更是受到粉絲高度關注，此波更趁端午佳節之勢引進來台，是在台首發亮相禮盒。「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」使用別稱為法式貓舌餅的蘭朵夏餅乾，充斥著令人難以抗拒的奶香及輕薄口感，其中夾入滿溢的香蕉味牛奶巧克力，綿滑的內餡在口中化出一陣陣香甜蜜意，多層次的風味使人驚艷無比，餅乾上印有可愛討喜的香蕉圖案展現品牌巧思，一次滿足質感又擁有獨樹一幟的送禮風格。