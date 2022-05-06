新冠輕症與無症狀患者持續症狀，仍有病人因不符合居家醫療照護條件，必須在集中檢疫所或防疫旅館隔離，縱使符合解隔條件，卻因行政程序塞車，等不到解隔通知書，台北市議員黃郁芬表示，有民眾因此多隔離10天。

黃郁芬指出，已有民眾反應，符合解除隔離條件時，卻遇到行政程序大塞車，例如在凱薩集檢所內，再採檢時Ct值大於30，符合解隔離條件，卻在2天後深夜才升到解隔通知書，也有隔4天才收通知書到個案。

黃郁芬強調，在萬華集中檢疫所，有民眾在4月25日就應該解除隔離，一直等到5月2日，護理站仍回應正在處理中，相當於多住在集檢所約1周，不但讓民眾感到困惑，工作人員也被問到不堪其擾。

北市府衛生局回應，5月3日已經發出通令，所有新冠肺炎收治單位，只要病患符合解除隔離條件，就能讓他們回家不需要解隔通知書，會持續向下宣導。

黃郁芬提醒，北市府應該要持續加強與基層單位溝通，告知他們可以有自行裁量空間，隔離病患符合條件就能解除，現在面對新冠肺炎方針，應該是分治分流、保存醫療量能、漸漸邁向共存，行政流程簡化就是非常重要步驟。