本土疫情失控，立法院長游錫堃今召集朝野協商討論應處機制時透露，截至昨晚為止，立院內確診人數已達86人，確診者從立委、職員、助理、警衛到司機，今天更有可能來到三位數，疫情非常緊張。對此，朝野經協商後，確認本會期結束後除非有緊急狀況，否則不再加開臨時會。

繼立委廖國棟、蔡適應、林靜儀之後，蔡壁如今天也傳出快篩陽性反應，對此，游錫堃今召集朝野協商討論後續的議事因應機制。

游錫堃一開場就說，「你們知道在這邊出入的人，有多少染疫了嗎？統計到昨天晚上，立法委員有4個人、職員55個人、助理20人、警衛18人、工友及司機19人、外包商7人、國會聯絡人3人，合計86人，我想今天可能突破三位數，疫情真的很緊張。」

因此，游錫堃表示，現在有必要提前確認，考慮如果疫情更緊急，會議是否要全面採取視訊會議？而當疫情發生到特定情況，是否要考慮立委的出席改採部分動員即可？也就是各黨都來1／3就好？更甚者，立法院到怎樣的疫情程度必須停會，恐怕也必須談清楚，行政部門才能提前因應。

國民黨立院黨團總召曾銘宗直言，疫情已經嚴重到立法院連公務車都派不出來，院內人員需要快篩試劑時也都買不到，更遑論一般民眾怎麼辦。因此，要求院長必須買齊足夠的快篩劑，不然立院很快要關門了。

曾銘宗表示，桃園市政府替府內員工準備4萬劑快篩，立法院恐怕連400劑都沒有，而公務車派不出來也只是冰山一角的問題。因此，面對嚴峻的疫情，他具體要求5月底會期結束後原則上不再召開臨時會，但若有緊急狀況，例如需要處理防疫振興紓困條例等議案，國民黨絕對沒問題，隨時可奉陪。

但曾銘宗提醒，目前立法院即將處理國營事業營業及非營業事業預算，預料將有大批人員到立法院穿梭說明，因此，在疫情節骨眼上，建議國營事業預算暫時擱置，等疫情趨緩後再行處理。

對此，民眾黨立委邱臣遠持贊成態度。他說，雖然國營事業預算應當速審，避免拖延，但此次疫情來得又急又凶，五月底之前也有不少重要法案待審；因此，無論是臨時會或國營事業預算，至少也應等到8月後再來處理。

邱臣遠也自嘲說，現在「本黨」立委有人居家隔離、有人確診，只剩下他可以到場協商，因此民眾黨基本上是支持透過視訊會議來維持立院的運作，但相關SOP流程是否能統一，操作上是否有困難，仍需立院提出完整的配套。

時代力量立委陳椒華也認為，立院會議是否採用視訊方式進行，時代力量尊重各黨團的意見；至於臨時會，也支持等疫情趨緩後再來召開。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國營事業預算的處理，仍希望能在本會期完成；但必須要求各單位來立院說明時，不要再像過去一樣王朝、馬漢大隊人馬出巡，搞到像要反攻大陸，其實就是首長加會計人員來就好；而在野黨在審查期間，也盡量避免為了創造數量給公督盟看，弄出3、4千案的案海，如此一來，國營事業還是有機會在5月底前處理完畢。

至於臨時會，柯建銘也提出彈性做法表示，既然大家都有共識本會期在5月底結束後不再開臨時會，因此，他建議若真有必要召開臨時會，也要等疫情趨緩後再來召開，否則6月到9月整整3個多月，休息太久好像也怪怪的。

面對朝野大致有共識，游錫堃最終裁示，原則上臨時會以「不開」為原則，除非有必要，經過協商後，等疫情降溫再來召開；國營事業預算基本上先照走，希望5月底前完成，但若情況緊急，沒辦法完成就延後處理；對於院內快篩試劑的數量，立法院會盡可能的在「沒有特權疑慮」盡量充足供應。

至於現階段立院會議是否要考慮停開，柯建銘認為，由於國內正準備走向與病毒共存，如果立法院先停以來，影響太大，恐怕不是很好的示範。因此，游錫堃說，會議的部分就繼續開，但任何委員會或院會若因疫情需求，都可透過協商方式，採取視訊與實體共用的方式進行。