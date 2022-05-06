【旅遊經 編輯部報導】

進入後疫情階段，多家飯店、餐廳業者為了響應政府防疫政策，並宣導鼓勵接種疫苗三劑以上之安心旅遊，多家飯店都以三劑「小黃卡」為標的，推出住房及餐飲優惠，搜羅5家飯店(集團)小黃卡優惠！

一、國泰飯店集合旗下全台和逸、慕軒飯店，小黃卡住房及餐廳優惠

國泰飯店集合旗下全台和逸、慕軒飯店，自即日起至6月30日止推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，住宿享房型免費升等，各餐廳用餐也可享折扣。此外，為旅客規劃放鬆身心的慵懶度假，和逸飯店推出睡到自然醒「和逸好Trip」最低1,988元起，慕軒飯店「慕軒假期」專案每晚3,188元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。

坐落台北敦南林蔭大道的慕軒飯店，顧客持小黃卡三劑證明至GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧用餐，即日起至5月31日均可享全面8折優惠，線上商城亦推出可大啖12盎司肋眼牛排及整尾焗龍蝦「海陸總匯雙人外帶餐」，鋪上沙拉米臘腸與醋漬辣椒「吃了會涮嘴的披薩」，還有靜岡抹茶生乳捲、法式水果蜂蜜千層蛋糕等甜點，七款饗樂餐盒更於5月9日至5月底限時推出「買五送一」優惠，輕鬆一指下單在家享用。

全台和逸飯店即日起至6月底凡持三劑疫苗接種證明，台北民生館與忠孝館下午茶時段用餐享8折優惠，桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集提供每週三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元吸客；位於南區的台南西門館Cozzi KITCHÉN凡點選下午茶套餐享8折，高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof推出全時段用餐85折，同步提供「四人海陸分享餐」、德國豬腳獨享餐、風味牛肉麵供食客外帶。

全台和逸飯店即日起至6月底，出示打滿三劑疫苗的小黃卡，享房型免費升等與用餐折扣

和逸飯店‧高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof，日前推出「屋頂上的南洋味」東南亞風味美食季活動，6月底出示打滿三劑小黃卡享全時段用餐85折

慕軒飯店線上商城推出「海陸總匯雙人外帶餐」3,980元，在家也可品嘗12盎司美國安格斯肋眼牛排、整尾法式莫爾內焗龍蝦及起源美國紐奧良的洛克菲勒焗牡蠣四顆

二、台北晶華預定特定專案，小黃卡可免費升等

台北晶華即日起推出「守護家人 安心防疫」住房專案，入住精緻客房4天3夜、72小時每房8,999元起，預定「守護家人 安心防疫」住房專案的房客入住時出示接種三劑疫苗的小黃卡還可享客房升等禮遇，住宿期間可免費停車，入住14日以上另贈洗衣用餐折扣。

晶華_房客入住時出示接種三劑疫苗的小黃卡還可享客房升等禮遇至14坪豪華客房房型。

三、台北喜來登週一至週四午晚餐與週五午餐時段，持小黃卡享75折優惠

台北喜來登即日起至5月31日推出「小黃卡餐飲優惠」，週一至週四午晚餐與週五午餐時段，持小黃卡至館內SUKHOTHAI、比薩屋與安東廳餐廳4至10人用餐，出示三劑證明享75折優惠。此外，因應消費者餐飲外帶需求，台北喜來登亦推出各式外帶美食、米其林二星美饌、烤鴨分享餐、日式海陸鍋物等吸客，外帶美食最低可享85折優惠，官網下單美味抵家，更有適合小家庭族群的「五星美饌分享餐」四菜一飯每組1,200元。

台北喜來登「小黃卡餐飲優惠」

四、長榮鳳凰酒店(礁溪)，住房現折1,000元、餐飲優惠七折起

長榮鳳凰酒店(礁溪)自即日起到五月底推出小黃卡專屬優惠，只要出示疫苗接種紀錄，打滿三劑者即可立享房價現折1,000元；餐飲也有好康優惠，包括桂冠自助餐廳原價七折優惠、煙波亭火鍋用餐即贈夏日微醺系調酒一杯；岩盤浴一日遊方案亦可享8折優惠。

長榮鳳凰酒店(礁溪)自即日起到五月底推出小黃卡專屬優惠，入住勇闖鳳凰宇宙專案並出示疫苗黃卡，打滿三劑者可立享房價現折1,000元。

即日起至五月底，到長榮鳳凰酒店(礁溪)煙波亭用餐並出示本人打滿三劑之小黃卡，即贈夏日微醺系調酒1杯。

五、添好運、了凡實體門店指定品項買一送一

「和億生活集團」hoyiiGO生活購電商，即日起至5月15日推防疫專區79折優惠，其中添好運、了凡實體門店5月1日至5月31日祭出，外帶85折優惠、出示小黃卡再加碼指定品項買一送一及滿額贈送消費抵用券之多重優惠活動。

添好運_小黃卡3劑楊枝甘露買一送一

了凡_小黃卡3劑單人份油雞買一送一

（圖片由各飯店、餐廳集團業者提供）