聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，聯詠第一季每股賺18.3元，為史上最強第一季，展望第二季，聯詠副董事長王守仁點出，目前通膨、升息、大陸疫情風控三大因素仍是最需要關注的重點，聯詠也預估第二季營收將季減個位數。

聯詠第一季營收365.12億元，季減0.08%，年增加38.48%，單季淨利為111.34億元、季增加1.84%、年增加89.52%，單季每股盈餘18.3元；單季毛利率為50.7%，季減少0.8個百分點、年增加7.1個百分點；營業利益率為36.4%、季減少0.4個百分點、年增加9.1個百分點。

王守仁表示，中小尺寸TDDI部分，第一季手機出貨數量持平，平板則減少，AMOLED也因春節有減少；大尺寸部分，TV需求還比PC弱。

展望第二季，以新台幣匯率29元來算，聯詠預估營收落在345~358億美元，季減少1.9%~5.5%，毛利率落在46~49%，營業利益率落在32~35%，三大產品線SoC(系統單晶片)續增、大尺寸季減、中小尺寸因手機影響也會比第一季減少，AMOLED部分則是持平。

根據聯詠第二季財測顯示，單季毛利率恐無法保住50%大關，王守仁表示，聯詠針對毛利率一直是採新產品、強化產品組合來改善，長線看來還是正向。

王守仁表示，有鑒於通膨、升息、大陸疫情風控三大因素，目前手機、電視等部分消費性終端比較保守，上述3個外在環境的發展還是最重要的因素，但包括大陸618、歐美疫後的開放商機也可以期待。

產能部分，王守仁表示，因為聯詠產品面廣，故可以因應市場變化調整，較具有彈性。大尺寸TDDI目前產能供應正常，只是，部分邏輯製成就比較緊張，急單需求還是需要調整；另外，封測以及其他原物料上，目前看起來是正常，但還是有注意一些突發狀況。

針對庫存水位較高部分，王守仁表示，目前生產周期比較長，一般來說，庫存調整需要2個季度，但絕對不會讓庫存失控，且因整體供應鏈問題，也時候也會提高庫存來因應。

聯詠也點出三大領域長線看好的產品，包括大尺寸應用在8K、Gaming(電競)，中小尺寸應用在手機AMOLED、NB AMOLED以及特殊應用ASIC(客製化晶片)TDDI等，SoC應用則是有4K、ASIC電競等。

就今年來說，王守仁表示，TDDI部分，今年看到手機成長比較保守、但一些包含Auto TDDI在內，也有一些不錯的產品，EV採用TDDI的趨勢就是可以期待的。聯詠看好今年AMOLED會持續成長，AMOLED產品也為產能配置的重點之一，今年也會推出AMOLED新品，來維持市場領先地位。

在人才招募上，王守仁也說，聯詠今年至少會招募500人，目前也都在進行中。