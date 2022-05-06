美國主要航空公司、商業和旅遊團體以及其他企業，周四聯名敦促白宮撤銷已接種疫苖之國際旅客前往美國時，必須出示出發前取得之新冠病毒檢測陰性證明的規定。

這封由美國航空、嘉年華遊輪、萬豪國際酒店集團、華特迪士尼旗下迪士尼樂園、美國商會、美國旅遊協會等公司與團體簽署的聯名信呼籲美國政府放寬入境規定，信中寫道：有鑑於商業和國際旅遊業的緩慢復甦，以及基於美國醫療的進步與公衛指標的改善，我們促請您立即取消對已接種疫苗之航空旅客的入境檢測規定。

航空公司高層表示，許多美國人不出國旅行，是因為擔心他們萬一檢測為陽性會被困在國外。

這封給白宮新冠病毒應對協調官Ashish Jha的信中表示，維持這項措施的經濟成本龐大，與2019年疫情爆發前相比，國際旅行支出大減78%。

信中並表示許多和美國有相似的感染率、疫苗接種率和住院率的外國政府，包括英國、德國和加拿大等，都已經取消對已接種疫苗旅客必須出示行前檢測結果的規定。

信中也提到，拜登政府並未要求從加拿大和墨西哥陸路邊境口岸入境的旅客出示陰性證明，卻只要求航空旅客進行病毒檢測。

白宮尚未對此發表評論。