曝北市確診洪峰將落在「這時段」 柯文哲：目前看起來還可應付

國內確診個案攀升，台北市長柯文哲日前直言，等到疫情擴展到一定程度，必要時將採「軟性封城」，他今天透露，台北市案例洪峰估計會落在5月16日至5月23日，通過之後案例才會降下去，明天將召集大醫院院長開會，討論軟封城相關議題。

柯文哲下午主持防疫記者會，有關未來軟封城計畫，他指出，市府下午已開過公衛顧問會議，明日會召集大醫院院長開會討論，過去這10天，台北市確診數一直在上升，但住院人數並沒有等比例上升，一開始大概是7％，現在已降到2.6％，謝謝各醫院有聽他的呼籲，把住院標準提高。

柯文哲說，以前是75歲以上，不分青紅皂白就要求住院，或是病人要求就住院，現在是有需要才住院，因為不希望輕症住院後把醫院擊垮。

柯進一步說明，按照公衛專家討論，台北市案例洪峰估計會落在5月16日至5月23日，通過之後案例才會降下去，「如果病例繼續增加，到一定程度會黑掉，因為超過PCR量能也測不出來」但從事先模型看來，台北市確診數人數的高峰就是落在那周。

柯最後表示，明天會把各醫院院長找來討論，決定到底醫院的新冠肺炎專責病床數要擴張到什麼程度，必須做個決定，如果準備不夠到時候沒辦法住院，如果事先準備卻沒有那麼多人住院，又是浪費，所以必須大家要有共識，目前看起來還可以應付。

至於什麼狀況將「軟封城」，柯文哲則說，最後的底線還是醫院容量，「全部黑掉時，有病總是會來醫院，不會有病不來醫院」，每天都要看4個數字，包括防疫專責病房病床數、空床數、每天出院及住院，每天看報表，大概前3天還預測得出來。