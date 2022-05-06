官田國小師生在校內幸福農場稻田綁五色旗、稻草人、鷹類布偶等方式驅鳥。(台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真)

官田國小師生在校內幸福農場稻田綁五色旗、稻草人、鷹類布偶等方式驅鳥。(台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田區官田國小校內幸福農場水田稻作陸續開始抽穗，飽滿稻穗吸引鳥類啄食，官田國小師生以最自然的方式，綁稻草人、綁五色旗及自行繪製祈福立牌來驅鳥，以假亂真方式效果真不錯。

官田國小推行食農教育，在校內闢建幸福農場，學生不僅上半年種稻，下半年種菱角，還有溫室魚菜共生。校長王全興表示，每年稻米成熟時，面對嚴重鳥害，讓師生都很頭痛，今年鳥害更是嚴重。

為了驅鳥，官田國小師生決定仿效農民傳統自然驅鳥方式，自己綁稻草人、綁五色旗，掛上廢棄不用肥料袋，讓風吹動時一邊飄動一邊發出聲響。小朋友還掛上可愛的鷹類布偶，希望運用萬物相生相剋、一物剋一物的自然定律去對付天敵，果然還是能奏效，近期改善很多。

此外，小朋友還自行繪製祈福立板，請老天爺幫忙照顧稻田，讓秧苗健康長大，童言童語非常可愛，小小稻田熱鬧繽紛，師生也期盼在加強驅鳥後，今年收成會更好。

王全興說，校內兩畝水田上半年種稻、下半年種菱角，今年特別與工研院合作，進行土壤改良，將稻田分成兩區，一區以傳統方式種植，一區加入蚯蚓糞肥、酵素及益生菌。

官田國小2018年起與官田區農會合作，在校內闢建幸福農場，更導入行動網路、大數據、物聯網等數位化科技管理；這次與工研院合作改善土壤計畫，也可讓學童觀察記錄成果，甚至延伸至下半年菱角種植計畫，觀察水質是否改善，都是十分難得的食農教育體驗。