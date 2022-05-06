中鋼(2002)於111年5月6日上午召開第17屆董事會第20次會議，通過投資新台幣32.44億元，進行軋鋼一廠「新增條鋼二場直棒鋼精整線(Phase-C)」計畫。

本案目的為配合公司發展高值化精緻產品，並驅動數位轉型，建構條鋼工場智能化製造產線，完工後可提升直棒鋼品質、生產作業效率，並預估可提升每月條鋼工場整體產量約4000公噸，以滿足市場需求，提升公司獲利。計畫期間自民國111年6月1日起至114年10月31日止，為期3年5個月。

中鋼同日公布第一季財報，單季營業收入1152.11億元，年增17.77%、季減11.01%，營業毛利167.77億元，年增5.03%、季減35.64%，營業利益134.75億元，年增7.89%、季減37.77%，稅前淨利145.02億元，年增10.71%、季減35.49%，本期淨利117.08億元，年增8.33%、季減37.65%，歸屬於母公司業主淨利107.71億元，年增19.32%、季減38.64%，基本每股盈餘0.70元，相較去年同期0.58元成長、但與去年第四季1.15元下滑。

中鋼尚未公布4月營收，不過受惠下游廠商積極提貨與外銷量大增，中鋼4月鋼品出貨暢旺，單月出貨量達到82.9萬公噸，創近13個月來單月新高，若含旗下中龍鋼鐵出貨量，合計116.1萬公噸，超越規劃目標，且伴隨第二季旺季來臨與遞延需求逐漸顯現，後市鋼品出貨持續看旺。