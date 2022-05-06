台虹（8039）6日於泰國曼谷與安美德集團（AMATA）簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」。隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署生效，台虹擬設立海外生產據點以強化台虹全球競爭力，故以東南亞為海外佈局的優先選擇，最終落腳泰國安美德春武里工業園區（Amata City Chonburi Industrial Estate）。

經過五年來的評估與規劃，台虹全球佈局又跨出一大步，繼2018年於中國大陸江蘇省如東縣設立如東富展科技做為大陸生產核心據點以強化大陸市場拓展，台虹續於2022年擴大投資二期建設工程，藉以深化整體競爭優勢。同時，於2020年成立台虹應用材料，憑藉20多年來累積的深厚配方經驗切入半導體先進封裝材料領域，並已取得相當成效之後，台虹科技為強化全球佈局，於2022年第一季設立泰國子公司，並通過泰國投資促進委員（BOI）的審核，後續可享有各項投資優惠，預計投入3,500萬美金於泰國安美德春武里工業園區執行第一階段建廠，規劃於2024上半年正式量產。

台虹科技選擇立足泰國，主要著眼於泰國政府積極推動自由貿易，並設立「泰國4.0」、「東部經濟走廊發展計畫」等政策支持經濟及技術成長，同時，泰國位居戰略性的地理位置，為東南亞重要的運輸樞紐，可進一步提升物流規劃彈性。

此外，泰國高等教育普及，可為產業界持續提供頂尖人才，有利於台虹於泰國的長遠發展。更重要的是泰國是東南亞的汽車製造重鎮，有東方底特律之稱，擁有完整汽車供應鏈，是東南亞最大汽車製造與出口國，近年更積極推動電動汽車產業發展，台虹具備有電動車材料量產實績，做為唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將成為泰國汽車零組件供應鏈一環，實現在地化生產、提供更即時的服務以滿足車用客戶需求。