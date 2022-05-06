本土疫情快速升溫，需要「居家隔離」的人數也增加，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館，以及礁溪晶泉丰旅即日起至6月30日，共同推出「安心入住72小時」優惠住房專案，把家留給需要居家隔離的親友，讓自己及其他家人入住飯店、安心防疫。不分平假日全天候均可辦理入住，住房皆加贈自助式早餐，以捷絲旅台北西門館為例，連續住滿三晚精緻雙人客房、72小時每房只要4,800元起，獨家再贈內含泡麵、零食餅乾、濾掛咖啡及酒精噴霧的防疫迎賓禮包，官網訂房加購高鐵車票再享全台最低65折優惠。

此外，針對市場長租需求，捷絲旅台北西門館另推出「安心Long Stay」長住假期優惠住房專案，為旅人準備舒適安心的台北第二個家，連續入住30晚，雙人房長租優惠價最低27,000元起，平均每房每晚只要900元，每日免費無限享用供應到凌晨12點的現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴。免費使用洗衣趣24小時自助洗衣間、減脂趣健身房、萬花筒休憩空間、童遊趣親子遊戲等公共設施。

位於礁溪溫泉風景區的捷絲旅宜蘭礁溪館也同步推出的「安心入住72小時」住房優惠專案，不分平假日、連續住滿三晚日式溫泉雙人客房、恣意享受客房專屬超大景觀溫泉湯池及日式吃到飽自助早餐，總價只要8,800元起。注重高品質的旅人，也可選擇同集團旗下礁溪晶泉丰旅推出的「安心入住72小時」輕奢假期，不分平假日、連續住滿三晚雅緻溫泉雙人客房，總價只要14,000元起，每房享有輕日式自助式早餐2客、網美最愛頂樓無邊際溫泉泳池，飯店特別準備的防疫迎賓禮包等好禮，提供旅人短暫移民宜蘭礁溪，沉浸溫泉放鬆防疫期間緊繃的身心。