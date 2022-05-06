關西六福莊為搶攻暑假市場商機，特別推出超早鳥「與動物Fun暑假住房專案」，即日起至5月30日搶先預訂，就可於7月1日至9月29日間，享受入住剛果藍天客房三天兩夜、連兩日的早餐、六福村兩日入園手環外，還有晚餐或草原歷險二選一，雙人價15,800元+10%，優惠折扣5.5折，再加碼周五及周日入住不加價。

關西六福莊為採「自然生態」與「草食性動物」作景觀設計的生態渡假飯店，是許多親子家庭暑假出遊的首選，並緊鄰六福村主題遊樂園，民眾可提前抵達飯店辦理相關手續並寄放行李，接著就可憑六福村入園手環，兩日內無限制進出遊樂園，若選擇搭配草原歷險體驗，只要提前預約，即可搭乘專車，在導覽人員帶領及解說下，拜訪各種草原動物，找找美洲野牛、查普曼斑馬、或是獅子、老虎等猛獸，在長達1小時體驗過程中，將會聽到每種動物有趣的故事，為暑假留下最美好的回憶。

關西六福莊保障所有賓客、全體員工及其家人的健康與安全，館內採取高規格的各項防疫措施，全面強化殺菌及消毒作業及頻次，於櫃檯、餐廳、各出入口設置消毒潔手設備，所有人員及往來貴賓皆測量體溫，櫃台人員每辦理完一組客人作業，也會立即進行消毒，餐廳採分廳分時用餐，供餐方式可因應客人需求彈性調整（外帶餐盒）。