台中市興中街大火造成6死、6受傷慘劇，圖為涉嫌縱火的養羊鄭姓房客。（資料照片）

台中市興中街今年3月6日發生6死大火悲劇，房客鄭明光飼養寵物羊，被房東莊麗卿嫌隨地便溺、羊騷味；欠租金下又被最後通牒驅趕，憤而縱火洩憤；莊婦做資源回收囤放雜物阻礙逃生，火勢延燒釀成大禍。檢方今天依殺人等罪嫌起訴鄭男及莊女，兩人移審台中地院，法官均裁定羈押。

台中地院開羈押庭審理，法官以鄭男涉犯殺人罪、放火燒毀現供人使用之住宅等罪嫌，為5年以上有期徒刑之罪，且有逃亡之虞，裁定羈押；而莊女犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，並有逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

台中市興中街1棟8樓層大樓在今年3月6日起火延燒，釀6死6傷慘劇，死傷慘重大火的起火原因竟是欠租的42歲房客鄭男、回收二手物資囤放的68歲房東莊女兩人所造成的悲劇。

作資源回收的莊女財力雄厚，在10年前買下該棟大樓，頂樓加蓋到8樓，分隔成43間房間，1、2樓房間留作自用，其餘各以6000至8000元不等的月租出租，莊女在樓梯、走廊及陽台堆置報章雜誌、床墊及家具等二手雜物。

鄭男在今年2月15日入住，約定以每月6000元承租頂樓房間，除租金外，還須付押金1個月，但他到2月25日只付3000元，因損害門鎖、使用熱水後又不關，他又飼養的1隻寵物羊，常隨地便溺及羊騷味又重，惹來莊女不悅，兩人多次爭吵，鄭男因而懷恨在心。

莊女在3月6日上午9時許向鄭男下最後通牒，要求他立刻搬離；鄭男心有不甘立即展開報復，他在下午4時25分搭電梯到2樓，以打火機點燃放在電梯口的垃圾袋，就下樓外出到附近超商買碗麵後，返回住處。

但火勢延燒到走廊及梯間的毅然物品，火勢一發不可收拾迅速竄燒，有多人住戶吸入大量濃煙或遭火燒燙傷，甚至因通道被阻、不及逃生而喪傷火海，造成6死6傷重大傷亡。

鄭男到案，坦承縱火，並在大樓外徘徊觀看；莊女坦承從事資源回收，但辯稱，她的東西不多，僅放在1樓巷子裡面，整理好再載到回收場，大樓內其他樓層的走道、梯間物品都不是她的東西，是房客所堆放的。