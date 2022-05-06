昔日「桌球界金童玉女」江宏傑和福原愛去年7月正式離婚，結束近5年婚姻，而他們名下共同擁有的豪宅也悄悄轉手，據悉，兩人急著售出，至少賠售700萬，對此，福原愛所屬的華研國際今(6日)表示：「房子已經售出，交易金額不便公開。」

江宏傑和福原愛共同持有、位於高雄的「京城鉅誕」，緊鄰漢神巨蛋百貨 ，附近機能便利，有捷運站與瑞豐夜市，兩人2019年以總價3900萬購入120坪豪宅，並再加購3個車位，但當時實價登錄沒顯示車位價格，若以一個車位250萬計算，總價大約4600萬。

而據最新實價登錄顯示，兩人去年10月，以總價3900萬出售包含3個車位共142坪住宅，至少賠700萬，對此，福原愛所屬的華研國際回應：「房子已經售出，交易金額不便公開。」

其實，福原愛和江宏傑離婚後，11月就傳出新戀情，對象就是被質疑不倫戀的橫濱男，之後陸續傳出再婚、懷孕等消息，不過她都沒多做回應，直到日前她發文表示，「我太胖了，真的不能相信自拍，永遠都能找到最瘦的角度，我開始減肥了。」間接否認有孕的傳聞。