本土疫情升溫，隨著確診及居家隔離人數上升，1922專線近日經常滿線，國防部為了協助縣市政府1922專線人力不足，通令各部隊，遴選「具大學學歷、電腦專才、EQ高，耐罵不回嘴」的士官兵，成立1922國家隊。資深媒體人趙少康表示，就算國防部說過防疫視同作戰，但也不能讓軍人當電話客服，蔡政府防疫無能，「潮水退了才知道誰沒穿褲子」。

趙少康今(6日)在臉書貼文表示，本土疫情失控，各項指引混亂，搞得民怨四起，1922專線被民眾打爆，蔡政府竟然把腦筋動到部隊頭上，要求國軍支援人力接電話。阿兵哥不只要救災、消化過剩農產品，還要到工廠包裝口罩、接1922電話，就算國防部說防疫視同作戰，但也不能讓軍人當電話客服，蔡政府防疫無能，潮水退了才知道誰沒穿褲子。

趙少康指出，在民怨高漲下，湧進1922專線的抱怨電話應會不少，軍人不具公衛專業，只能當出氣包、垃圾桶，除了被糟蹋，協助民眾排除當下困境的功能恐怕有限，最後只能層層通報，資訊傳遞錯綜複雜，豈不是耽誤救援時機？如果又發生延誤送醫等問題，是不是又要國軍背鍋？

因此，趙少康建議，1922人力不足，可以聘僱兼職人員，很多退休公教人員也很熱心；不能總是好事沒國軍，壞事國軍跑第一，如果因為這樣，導致沒人想服志願役或義務役，豈不是動搖國家安全根本。另外他也質疑，1922國家隊條件還要「具備大學學歷、電腦專才、EQ高、耐罵不回嘴」，這很奇怪，為什麼接電話還要懂電腦？

趙少康接著不滿說，陳時中「落後部署」，搞得國家社會一團亂，才讓1922專線被打爆，如今又把腦筋動到國軍頭上，成為1922國家隊，什麼都是「國家隊」，簡直把國家給做小了。

趙少康點出，陳時中每天下午兩點開記者會，公布前一天的確診數字，身為指揮官，更應該講清楚的是未來可能發展，以及下一步怎麼應變，還要公布明確、簡單、好理解的指引，讓大家有所依循；但陳時中不只沒做，還要我們自主應變，以致1922湧進大量詢問電話，真是將帥無能累死三軍。