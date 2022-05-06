苗栗縣私立君毅高中6日與美國貝拉維斯塔大學預備學校，簽定姐妹校暨雙聯文憑合作方案備忘錄。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中6日與美國貝拉維斯塔大學預備學校，簽定姐妹校暨雙聯文憑合作方案備忘錄。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

因應2030雙語國家政策，提升英語能力及培養與世界接軌人才，苗栗縣私立君毅高中6日與美國貝拉維斯塔大學預備學校，簽定姐妹校暨雙聯文憑合作方案備忘錄，凡是參加這項計畫的學生，未來透過兩校抵免學分機制，以課餘時間修習Cognia及NCAA認證課程，達標準者即可同時獲得台灣與美國高中雙文憑。

君毅中學指出，貝拉維斯塔大學預備學校坐落於美國亞利桑那州鳳凰城附近的科茲代爾(Scottsdale)，鄰近台積電美國廠區，台積電需才孔急，積極徵求派任到美國廠Fab21廠的工程人員，條件是高中職以上畢業，無經驗可，但多益成績須8百分以上，透過這項方案學生將直接受益。

君毅中學表示，從111學年起，凡入學君毅高中部參加這項方案的學生，透過兩校抵免學分機制，以課餘時間修習Cognia及NCAA認證課程，達標準者即可同時獲得台灣與美國高中雙文憑。除奠定扎實聽說讀寫英語能力外，更足以應付包括美國SAT／ACT、TOEFL、TOEIC等具國際性語言的考試認證，結業後取得美國高中畢業證書，等同美國高中學生，可直接申請美國頂尖大學，相較於國際文憑更具競爭力。

君毅中學校長林慶旺表示，科技大廠相繼於竹南園區設廠，校方近年積極打造「新雙語國際學校」，聚焦程式語言、英語「雙語」領域，除引進線上英聽課程系統（E─testing）、雲端AI學習診斷系統，也斥資數百萬建置專業語言／科技教室，整合資訊科頂尖設備、師資，在國中部、高中部廣設電腦程式語言課程，「新雙語」可謂君毅引領孩子翱翔天際的一對翅膀！

君毅中學強調，為了加強出國留學語言能力，一般選讀國際學校，或畢業後到美國就讀語言學校再申請進入大學，兩者的經濟門檻較高，一般家庭難以負擔，這次與美方合作的雙聯文憑合作方案，費用相當於美國當地學生1／3，相較之下更具經濟效益。