在西螺鎮開咖啡車的年輕人賴柏村（前），專程幫阿仁送一束康乃馨和一杯咖啡給在田裡工作的阿仁媽媽（右）。（創世基金會提供）

12年前因一場意外成為植物人的「阿仁」在創世基金會斗六院安養，務農的母親常去看兒子，最近疫情嚴峻無法探視，在西螺鎮開咖啡車的年輕人賴柏村，得知阿仁媽媽也住在西螺，專程幫阿仁送一束康乃馨和一杯咖啡給在田裡工作的她。

創世基金會斗六院指出，阿仁在26歲時成為植物人，如今已38歲，這12年來他媽媽沒有放棄兒子醒過來的願望，只是這一等已12年。

心繫兒子的阿仁媽媽種田維生，勤奮認命不喊苦，在西螺鎮經營莉莉皇后咖啡車的青年賴柏村比阿仁小幾歲，得知阿仁媽媽有喝三合一咖啡的喜好，在創世基金會的社工陪同下，把咖啡車開到阿仁媽媽的稻田旁，親自手沖一杯咖啡，代阿仁祝她母親節快樂。

創世基金會表示，服務個案中20％的照顧者都是母親，她們展現著為母則強的堅毅，與守護家園的愛心，對她們來說，媽媽是24永遠沒有下班的工作。

創世斗六院歡迎各界支持1650定額捐款，幫助植物人常年服務，成為家庭的守護者，愛心專線是（05）5377855。