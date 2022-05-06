心碎月子餐！1名女網友日前在婆家做月子，她發現親友為她訂的12隻全雞，婆婆煮完後，端來的餐全是雞胸、雞頭、雞腳，完全不見雞腿，而鄰居某次說看見婆婆到市場買腰子，鄰居也送來腰子，大讚她的婆婆對她很好，但她說從來沒吃過腰子，痛批婆婆到處在外裝樣子，私下卻自己獨吞好料。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文，她當初因為訂不到月子中心，無奈由婆婆幫忙坐月子，她的母親給她的婆婆2萬，還抓了3隻土雞希望婆婆能幫原PO好好補身體，而原PO丈夫的阿公也訂了12隻雞，但原PO發現2個星期來她只吃到雞胸、雞頭、雞腳，而婆婆則強辯雞腿是原PO自己吃掉了。

1名女網友日前在婆家坐月子，她發現親友為她訂的12隻全雞，婆婆煮完後，端來的餐全是雞胸、雞頭、雞腳，完全不見雞腿。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，婆婆每餐都端出藥膳雞、十全雞和四物麻油雞，一定要整鍋吃完才會煮新的，而她的母親寄來3顆榴槤她也沒吃到，婆婆稱分給別人吃；此外鄰居稱婆婆到市場買了腰子，鄰居也送來2副腰子，還大讚婆婆對她很好，但她說自己從來沒吃到腰子，婆婆則說買腰子要給誰吃，不需要她管，讓她崩潰傻眼。

該女網友痛批「是有多愛吃啊？居然還到處在別人面前裝好婆婆，真是氣死我了。」其他網友紛紛留言「這種婆婆最討厭，媳婦做月子搞得像自己做月子」、「建議拍照，日後吵架的依據」、「到別的縣市，也不要在婆家，不然就要訂月子餐，會比較好」、「回娘家坐月子，總好比在婆家不是嗎」、「如果真的無法回娘家，那就要想辦法處理當下的事情！裝針孔攝影機吧」。