新加坡六十年歷史餐飲老字號「黃亞細肉骨茶」，再度攜手全家便利商店一次推出多款鮮食、冷凍包、冰品與零食，口味包辦鹹、甜、香、辣，標榜一次滿足渴望南洋風味的各路饕客。

由黃亞細主廚監製、「全家」出品的聯名產品，首波強檔主食有濃濃東南亞風情的馬來式炒麵，以番茄與蝦醬等辛香料拌炒，甜辣帶勁，搭配鮮蝦、魷魚、蛋酥等，配料豐富、口味道地，是夏天想吃爽吃飽的優先選擇。第二道主推主食「打拋涼麵」，以爆炒打拋肉融入各種辛香料製成的私房醬汁，醬濃醇厚，加入大份量的打拋豬肉及青刀豆，涼涼地吃更清爽開胃。第三道療癒聖品「肉骨雜炊粥」，大火煸炒蒜頭後，加入純正白胡椒，細火慢燉香氣濃郁的肉骨茶湯，再加入白米飯吸收湯底精華，口感渾厚，舒心非常，三款皆還原黃亞細主廚的料理風格，承襲濃厚南洋風情。

除了鹹食主餐，飲品、冰品與零食更取用黃亞細最著名的胡椒風味，「胡椒奶茶」顛覆一般人對奶茶的印象，加入白胡椒帶來微辛香氣，結合奶茶的溫潤微甜與東南亞的特殊風情，意外碰撞出違和卻更顯甜潤順口的好滋味，適合喜歡挑戰味蕾的重度奶茶控 。冰品系列則推出「胡椒白醬雪糕」，絕對挑戰夏日的味覺感受 -胡椒的香氣帶來些許微辣口感，搭配鹹甜濃郁的白醬，滋味多層又充滿味覺驚喜，若喜歡挑戰味蕾新高度，胡椒白醬雪糕將是最合時宜的選擇。

零食則推出「肉骨茶風味蘇打餅」，蘇打餅爽脆、胡椒粉鹹香，兩者結合將鹹度與香氣達到完美比例，令人不自覺會想一片接著一片。

除了鮮食料理與冰品零食，黃亞細肉骨茶也為「全家」App「全＋1商城」推出適合 2 - 3 人食用的「家庭號」冷凍料理包 - 黃亞細經典肉骨茶。選用特選三品豬的豬小排，加入特色辛香料、白胡椒細火慢燉 8 小時，熬成濃醇厚香的肉骨茶湯，香味撲鼻、還具有滋補效果，買回家只需要簡單加熱，就能品嚐到黃亞細肉骨茶的濃郁美味。