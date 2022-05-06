英國地方選舉最初開票結果顯示，首相強生領導的保守黨輸掉倫敦的傳統據點，在其他選區同樣經歷慘敗。保守黨政府近來問題不斷，讓在野黨於這場猶如期中考的選舉中收割選票。

保守黨（Conservative Party）輸掉自1978年就是大票倉的倫敦低稅入萬茲渥斯區（Wandsworth），這裡也是在野黨工黨（Labour Party）強攻的目標之一。

保守黨同樣丟掉了從1964年來只輸過兩次的巴奈特區（Barnet）。

巴奈特區議會保守黨領袖湯瑪斯（Daniel Thomas）說：「這是保守黨選民發出的警告。」

最終開票結果將於今天稍晚出爐，將是強生（Boris Johnson）自2019年率領保守黨在下議院拿下超過30年最大勝選以來，最重要的一次民意調查。

這也是有印象以來，首位於在職期間違法的英國首相強生面臨的首場選舉考驗。他因爲2020年參加一場慶生派對，違反當時保持社交距離的防疫規定，在上月遭到罰款。

初步開票結果顯示，保守黨已減少了92席議會席次，最大在野黨工黨增加了23席，自由民主黨（Liberal Democrats）則增加42席。

充滿紅字的期中考試卷將令強生壓力倍增，他近幾個月來持續捍衛自己的政治生涯，但可能因為參加其他違反防疫規定的聚會，面臨更多罰款處分。

這次選舉將決定近7000席議會席次，包括在倫敦、蘇格蘭與威爾斯，其中1/3席次在英格蘭其餘的大部分地區。

強生在2019年大選獲勝，承諾改善英格蘭中部與北部昔日工業區的生活水準，顛覆了傳統的英國政治版圖。

然而，失去萬茲渥斯區和巴奈特區，象徵著曾經贏得兩屆倫敦市長選舉的強生，對於倫敦選民而言已經失去了吸引力。他支持脫歐的立場令他失去倫敦人的支持，倫敦大多數選民在2016年的脫歐公投中支持留歐。

首都以外地區的選舉結果則較不鮮明；整體而言，保守黨失去了南安普敦（Southampton）、渥斯特（Worcester）和西牛津郡（West Oxfordshire）的議會多數。

不過，保守黨的整體表現依然優於部分民調預期。選前其中一項民調稱，保守黨會失去多達800席次。

斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）表示，根據初步趨勢判斷，保守黨可能會失去約250席。