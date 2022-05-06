很多人經常會在床上看書、追劇、玩遊戲等，就寢前就習慣性將手邊的東西隨手塞到枕頭底下，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，千萬別在枕頭下擺放3C產品、尖銳物品、鏡子、鬧鐘，以免影響睡眠，甚至使運勢受阻。

▍1.忌放3C產品

現代人手機不離身，不少人習慣把手機、iPad直接放枕頭下面，但從命理角度來看，這類3C產品會擾亂床鋪的磁場，導致氣場紊亂，人處在動蕩的氣場中，就無法安眠，晚上的時候就可能需要在床上躺很久才睡得著，夜裡睡眠不足，第二天精神就不好，沒有精力去工作學習，運勢當然也旺不起來。

▍2.忌放尖銳物品

像剪刀、小刀、針線等物，都是非常尖銳的物品，不但容易誤傷到人，金屬製品還帶有肅殺之氣，放在枕頭下面，容易讓人做惡夢，晚上總睡不好，因此要注意擺放位置。

▍3.忌放鏡子

鏡子具有特殊的磁場，如果放在枕頭下，容易將床鋪氣場弄得一團亂，導致睡在床上的人心神不寧、胡思亂想，使得人際關係也受到一定影響，不利於自己的事業，阻礙自己的求富之路。

▍4.忌放鬧鐘

雖說現在大家都直接用手機設定起床鬧鈴，但還是有不少人習慣用鬧鐘，有些人會把鬧鐘放在枕頭下，每當刺耳的鬧鐘聲響起，就能立即被叫醒，可以減少賴床的時間，但被近距離的噪音叫醒，容易讓人氣血上湧，心神不寧，易使運勢受損，建議擺放在適度的距離，或是培養自然起床的生物鐘，較能維持心神穩定。

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