台塑四寶今針對5月、第二季展望是出最新看法，儘管台塑、台化預期第二季營收會比第一季好，但台化點出，今年春季旺季已不復見，將會進入所謂的「五窮六絕」傳統淡季，另外，針對油價，台塑化表示，但大陸封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，也會抑制油價漲幅。

台塑(1301)表示，4月營收比3月微幅衰退，至於5、6月，因東南亞齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，預計5月及6月開工率均高於4月，加上原料乙、丙烯成本支撐，石化產品平均價格可望高於第1季，預期5月營業額會高於4月，6月營業額則會再高於5月，整體而言，第2季各產品平均價格及開工率高於第1季，因此，第2季營業額將比第1季成長。

南亞(1303)表示，5月預期大陸各城市將陸續放寬管制，加上南亞備有宿舍，可閉環生產，及自其他廠區支援供應，電子材料各項產品產銷量增加，再者，因油價支撐，2EH同業檢修，供應緊張，帶動可塑劑系列產品價格持穩；另外，美國乙二醇產銷量增加，化工產品營收略增。至於第二季，因上海、昆山等城市持續實施嚴格靜默管理，人流、物流停止，實際可生產、交運天數及量能大幅減少，電子材料市場仍受供應鏈長短料影響，及下游客戶因疫情減停產，影響需求減少乙二醇部份產線停產，產銷量減少，且大陸地區石化新產能投產，市場更加競爭，整體來說，預計第二季營收會較第一季減少。

台化(1326)表示，今年春季的旺季已經消失，4月初尚期待它會遞延到5月，不過以目前大陸的疫情發展，看來機會不大，而且會如期的進入所謂的「五窮六絕」傳統淡季。台化4月合併營收沒有因ARO-1等廠定檢而減少，能與3月持平，5月因定檢廠增加，預估合併營收會比4月略低，量、價皆萎縮，至於第二季合併營收預估仍然成長，且比之前預估好一點，不過主要是售價增加多一些，售量雖然仍然成長，但是因疫情及市況 變化，成長略緩。

台塑化(6505)表示，歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，加上近期貿易商紛紛表態5月中起將大幅減少購買俄羅斯原油，市場預期5月俄羅斯原油出口將減少100萬桶/日，短期油價可能上漲，但大陸封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，抑制油價漲幅。目前整體石化下游需求疲弱，但台塑化輕裂廠維持降量運轉，石化基本原料價格反應原料成本 維持合理價差。預計5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至46.9萬桶/日(87%)， 輕油裂解廠配合下游需求預計維持90%運轉。