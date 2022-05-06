台灣大(3045)今(6)日召開法說會，今年第一季每股賺0.97元，台灣大也點出後續重要目標，包括完成台灣之星的併購案與開展元宇宙、web 3、雲端與綠色轉型。

台灣大第一季合併營收397.9億元，較去年同期成長13%；EBITDA 84.6億元，較去年同期成長8%；稅後淨利為27.2億元，稅後EPS為0.97元。

電信業務亮點方面，台灣大第一季行動服務營收較去年同期成長2%，mo幣多、好速成(又又)、Disney+三大獨門方案持續帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶ARPU來到675元。同時，月租用戶退租率下降，來到0.85%。

台灣大表示，第一季電子商務成長動能強勁，momo第一季合併營收為229.37億元，年成長25%；衛星倉數達到31座，較去年同期增加8座；另一成長引擎家用寬頻上網服務，第一季營收年成長12%。

進入2022年，隨著用戶對於更快速的網路連結、電子商務以及數位娛樂的需求持續增長，台灣大的三大成長引擎在此新常態中掌握優勢，後續台灣大的目標是透過完成台灣之星的併購案與開展元宇宙、web 3、雲端與綠色轉型的策略來為股東創造穩健價值。