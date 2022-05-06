高鐵公司官網4日晚發現有人留言，嗆聲「我要炸高鐵」，經鐵路警方循線追查，5日透過IP鎖定位址，在新北市逮捕留言的魏姓高中生，魏向警方表示，他是因為疫情不能出國，又看到俄烏戰爭相關新聞，看到心情很差，才在官網留言嗆聲，警方另發現他也在2家航空公司留下恐嚇訊息，依恐嚇罪將他移送少年法庭。

警方指出，魏姓學生疑因疫情不能出國，最近台灣確診也增加，連國內旅遊都很不便，所以心情鬱悶，4日晚又看到有人留言要炸總統府，決定模仿陸續在高鐵、航空公司的官網留下恐嚇信息，揚言要炸掉這些交通公司。

鐵路警方隨即組成專案小組追查，經分析留言時間、登錄途徑、IP位址等資訊，研判留言互有關聯，5日鎖定犯嫌為魏姓少年並將他查緝到案，魏表示是一時心情不爽，才會留言恐嚇，自己並沒有任何準備炸彈或爆裂物，對輕率行為感到後悔。

鐵路警方呼籲，民眾勿因一時衝動，在網路留言恐嚇危害，警方獲報將積極查辦，決不縱容，另為維護大眾運輸安全，鐵路警察局將持續加強站區巡守，盤查可疑人、搜尋有無危險物品，全面警戒旅運安全維護工作，請民眾安心搭乘。