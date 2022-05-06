艾怡良（左）作客陶子主持的網路節目。（Wow 桃姐頻道團隊提供）

陶晶瑩日前開設YouTube新節目《WOW桃姐》，節目開台首位大來賓邀來金曲歌后艾怡良，原本私交就不錯的2人，因愛狗、愛音樂、愛畫畫興趣相投，加上彼此住得很近而成為「鄰居」好友關係，讓陶晶瑩常邀艾怡良來自家串門子聊天；陶晶瑩透露私下2人常「以酒會友」互聊心事，爆料歌后不僅酒量佳且經常酒後吐真言「容易跟人掏心掏肺」，陶晶瑩笑說：「我有介紹一個靈魂伴侶陳意涵給艾怡良，她們2個都是很快對你掏心掏肺的朋友，不過兩人個性就像天平兩端，一個極端樂觀，一個極端悲觀。」

被問到跟艾怡良比誰的酒量好？陶晶瑩笑回：「其實她第一次來我家就醉倒在地上，但我酒量更不好，所以都慢慢喝。」陶晶瑩更自曝過往喝醉糗事，「以前年輕不懂事，喝醉了發瘋跑去爬電線桿，小朋友不要學」。

除了在節目中聊心事、聊酒量，陶晶瑩還化身為「測字畫仙姑」為艾怡良現場算命，劈頭就說：「我覺得妳自己心裡其實蠻清楚（要什麼），但是妳自己心情要非常穩定想清楚，如果他不是妳的未來，妳就享受一下性愛！」此話一出讓艾怡良大笑到快流淚，更直呼「妳(準的)好可怕哦」。「算上癮」的陶晶瑩更為艾怡良測畫，從她隨手畫的調酒杯圖案，測出她私下休閒活動是「喝酒」外，還開玩笑說：「這個話透露出性生活外貌就長這樣！」讓艾怡良笑到不行，直呼「亂講」；從聊心事意外變成測字算命，被問私下是否偏好研究這方面學問？陶晶瑩直言：「真的沒練過，大部分是瞎掰但命中率蠻高。」