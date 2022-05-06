李懿主持的家事訪談節目《叮咚飛利浦＋1》日前邀請作家、KOL「宅女小紅」上節目，兩人一起抱怨老公和男朋友，但節目開始前李懿就出糗：「我們剛剛相認！我一直記得宅女小紅戴眼鏡、鼻子很大，但沒看過她的真面目；她今天剛來時，沒戴眼鏡（喬裝），才發現我們一起過夜、露營過，我還跟他兒子講了一整晚生態導覽的故事！」

當了10年家庭主婦的宅女小紅，被問會不會跟老公吵架？她說：「誰不會跟老公吵架？好好講都沒有用啊，男人都是躺在地上育兒，我都說我老公是彰化的臥佛，不管怎麼樣他就是躺著，只要小孩在他視線範圍內就可以。」

宅女小紅說，婚姻裡「不快樂媽咪」不外乎三件事：老公、婆媳、小孩，「老公可以吵架，小孩自己生的要忍，最難解決的是婆媳問題，又不能罵她」。李懿聽完笑著接話：「但婆婆你該懂事。」李懿和男友交往7年，自認說話直，有時工作下班很累，不想陪男友去他媽媽家吃飯，男友也覺得ok，沒想到男友更直，原封不動把她「很累不想來」的理由講給他媽媽聽，宅女小紅說：「所以婆媳問題都是男人造成的！已婚婦女就是這樣，一山還有一山低！」