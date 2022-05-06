方男酒駕被查獲，監理機關發出裁決書。（花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

43歲方姓男子3年3度酒駕，去年車停路邊開車門，未注意後方來車，導致後方騎士閃避不及追撞，警方到場，方男酒後被識破，其女友一度意圖頂替酒駕行為。方男被重罰21萬元逾期未繳想「賴帳」，遭移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。日前花蓮分署與屏東分署合作強力執法，依法凍結存款等，迫使方男辦理分期繳出罰款。

花蓮分署表示，方男去年4月間在花蓮縣新城鄉台九線公路駕駛柯姓女友名下自用小貨車，於路邊停車時，疑似未注意後方來車，開啟車門下車，導致同向後方電動自行車騎士閃避不及，追撞後倒地受傷。

警方到場處理，方男疑為規避酒精濃度測試，竟於附近檳榔攤購買啤酒飲用，企圖混淆酒測判斷。此外，柯女意圖頂替男友方男酒駕酒精測試，遭警方識破（柯女另遭法院判處拘役30日，得易科罰金）。

花蓮分署表示，方男被移送地檢署偵辦，雖獲不起訴處分，他因5年內三度酒駕累犯，花蓮監理站仍依法重罰並於今年1月底移送強制執行。

花蓮分署收案後調查其名下財產，並於3月間扣押其存款及股票，合計凍結金額逾12萬元。另方男於屏東有數筆不動產，為保全公法債權執行，花蓮分署另囑託屏東分署查封其名下不動產。方男自知難逃法網，日前已至花蓮分署辦理分期繳納。

花蓮分署表示，為有效遏止酒駕歪風，貫徹「酒駕零容忍」政策，花蓮分署將持續強力執行酒駕裁罰案件，對於滯欠酒駕罰鍰，賴帳不繳的人，一定會採取強力執行措施，請民眾切勿心存僥倖。