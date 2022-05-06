縣府收錄13鄉鎮市優良農特產品的電子型錄「新竹良品，縣上好禮」上線囉！民眾除可在家動動手指就輕鬆享受到優質產品外，7日將搭配「桐花森林遇」活動，在峨眉鄉寶山水庫舉辦展售會，歡迎民眾前來參觀選購。

縣府產發處指出，「新竹良品，縣上好禮」延續募集在地優良店家，收錄13鄉鎮市優良農特產品，以「新感動」、「竹美味」、「縣好茶」、「良好禮」、「品生活」5大特色分類，型錄中每件產品皆通過食品衛生檢驗把關，讓民眾能夠快速找到，安心選購。

2022「新竹良品，縣上好禮」型錄與電子型錄，共收錄新竹縣104家優質店家、151項優質特色商品，更有店家小故事、店家資訊，讓民眾不需出門就能迅速了解產品介紹、販售通路等完整訊息。

由於疫情升溫，縣府鼓勵民眾可多運用「新竹良品，縣上好禮」電子型錄，透過型錄中的店家資訊，即時獲取良品店家與產品介紹，並經由販售通路、店家網站、店家電話等資訊，輕鬆線上訂購，只要動一動手指，便能從良品型錄中，購買竹縣優良好物。

此外，新竹良品推廣行銷成果發表將搭配「桐花森林遇」活動，7日在寶山水庫沙湖壢咖啡館前路口舉辦展售會。由「湖口老街第二代」、「德興蜂蜜園」、「津采酒業」及「花現喵莊園」4家業者展售多項產品，期增加品牌曝光、提升銷售量。