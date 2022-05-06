星宇航空及長榮航空網站日前接獲留言，稱要在桃園機場放置炸彈，高鐵站也接獲恐嚇要炸掉高鐵站。檢方指揮偵辦後，發現新北市樹林區魏姓少年涉有重嫌，檢方開立拘票後，警方將其拘提到案，檢方依涉犯民用航空法及刑法恐嚇公眾罪嫌重大，諭知移送臺灣桃園地方法院少年法庭。

桃園地檢署表示，4日接獲航空警察局報稱星宇航空及長榮航空網站分別遭不名人士留言要在桃園機場放置炸彈之情資，立即指派檢察官廖晟哲指揮偵辦，鐵路警察局亦在調查網路留言恐嚇炸燬高鐵站一案，雙方發現犯嫌IP位置均相同，因此共組專案小組聯手深入偵辦。

檢警鎖定鎖定涉案者為魏姓少年，由檢察官開立拘票，並持法院開立之搜索票於今日將其拘提到案。全案經檢察官訊問後，認魏姓少年涉犯民用航空法及刑法恐嚇公眾罪嫌重大，諭知移送臺灣桃園地方法院少年法庭。據了解，少年疑似中輟，因無聊，加上看新聞覺得憤怒，才會稱要炸掉機場、高鐵。